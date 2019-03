Ya se encuentra todo listo para el duelo de apuestas que sostendrán en el Homenaje a Dos Leyendas Los Hermanos Chávez: Niebla Roja y Ángel de Oro, contra Los Ingobernables: Terrible y Bestia del Ring, y la verdad el duelo luce bastante parejo, por lo que dudo mucho que los rudos sigan con su lema de “humillar” aunque no ganen, pues para nada les gustaría quedarse con la testa pelona.

Lo interesante del combate estelar de esta magna función será ver si Los Chávez ya aprendieron la lección, pues hay que recordar que en dos importantes carteleras del CMLL perdieron sus máscaras ante Gran Guerrero y Cuatrero, respectivamente, y una tercera derrota sería catastrófica para su carrera, en cambio un triunfo los catapultaría a los cuernos de la luna. Los técnicos deben entender que en la guerra y en el amor todo se vale, y no les caería nada mal tener un plan B para contrarrestar las tramposadas de sus oponentes, tal vez un aliado en su esquina.

Por el bando rudo habrá que ver la forma en que se desenvuelven Terrible y La Bestia del Ring, pues hay que recordar que no estará a su lado Rush y, aunque seguro llevarán en la esquina a La Comandante, una mala intromisión de ésta podría costarles las melenas, además de que su sincronización no es tan buena como la de sus oponentes.

En fin, habrá que esperar para ver a dos nuevos pelones.

La alianza entre Ring Of Honor (ROH), New Japan Pro Wrestling (NJPW) y el Consejo Mundial de Lucha Libre luce bastante atractiva y, sin duda, le moverán el tapete a muchas empresas gringas luego del cartel que ofrecerán el próximo 6 de abril en el Madison Square Garden en New York, denominado G1 Supercard.

La batalla que más llama la atención es el triangular por el Campeonato Peso Jr. IWGP que protagonizarán Dragon Lee (CMLL), Taiji Ishimori (NJPW) y Bandido (ROH); el duelo entre mexicanos luce interesante y espectacular, y puede ser el preámbulo para que veamos grandes batallas en el ring de La México Catedral con el roster de las tres empresas. Nos leemos luego.