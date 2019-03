“Si ya Dios te hizo hombre, ni modo…”: Pepillo Origel a Karla Sofía

Karla Sofía anunció que ya es legalmente mujer, sin embargo, Juan José Origel expresó que está en desacuerdo con su cambio de género y que si nació hombre se tiene que morir hombre.

“Mira yo no sé y no me vayan a criticar y nada, pero yo estoy de acuerdo con esas cosas, mis respetos, respeto a la gente, pero no estoy de acuerdo… pero si ya Dios te hizo hombre, ni modo, te tienes que morir hombre… bueno esa es mi manera de pensar, podrás hacer lo que quieras de tu vida, lo que tú quieras y más mutilarse, hacerse, cortarse, ponerse, quitarse y así, pero cada cabeza es un mundo”, señaló.

La respuesta de Karla Sofía no tardo y aseguró que “ya soy una señora oficialmente, nadie me puede decir que no lo sea porque oficialmente para el estado español y para cualquier país a partir de ahora, pues mi sexo es femenino”.

“Entonces lo único que me queda es que me den mis documentos lo que no sé es si me los darán antes de yo tenga que regresar a México. Mi nombre es Karla Sofía Gascón y mi sexo es femenino”, cerró.