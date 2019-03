Lorena Herrera celebra 30 años de carrera

La actriz de Un poquito tuyo festejará con la salida de su sencillo Cardio y un viaje maravilloso a la Riviera Maya.

Ciudad de México.- La guapa Lorena Herrera está celebrando 30 años de trayectoria con la salida de su sencillo Cardio y trabajando en la telenovela Un poquito tuyo. En exclusiva para Grupo Cantón la estrella compartió los detalles.

“Voy a celebrar mis 30 años de carrera con la salida de mi sencillo Cardio y con un viaje maravilloso a la Riviera Maya, tomaré unas vacaciones fabulosas porque también hay que descansar. Sigo teniendo trabajo, eso me tiene feliz, que sigo trabajando en lo que me gusta, porque he visto tanta pasar tanta gente que ya ni está, ya no siguen trabajando. Me siento bendecida de que los productores me siguen llamando”.

La rubia aseguró que ahora disfruta más la actuación con los personajes que le tocan. “Lo que más disfruto es mi faceta como actriz. Estoy feliz con mi papel de Catalina en Un poquito tuyo. Mi personaje lo he disfrutado mucho acá en Imagen tv, tiene sus bases en comedia, es temperamental, pero a la vez dramática y muy divertida. Ahora disfruto más como actriz los personajes que hago, ahora que ya hago personajes de mamá, lo disfruto más que hace 20 años, cuando la hacía de amante y de sexy”.

Su pagajoso sencillo Cardio estará saliendo en las plataformas digitales a mediados de abril

