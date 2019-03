Ley contra charlatanes

GABRIEL CUEVAS

Alejandra Guzmán busca proponer una ley que castigue a los charlatanes que dicen ser doctores estéticos y que lastiman, mutilan y dañan el cuerpo de los que buscan un mejor físico. La cantante habló con Gustavo Adolfo Infante en el programa De primera mano en relación a que esta petición está basada en la mala experiencia que sufrió hace 8 años en manos de Valentina de Albornoz y el doctor Jeremías Flores Felipe.

“Hace unos días me sometí a esto por la misma situación de las pompas, hay gente que sigue matando, infectando y aprovechándose de quien sigue creyendo en ellos pensando que son doctores. Yo llevo 8 años sufriendo de esto y no hay fin, entonces, ojalá se hagan leyes para parar esto porque han matado a mucha gente”.

Asegura que a pesar de los años que ha estado en recuperación de este problema de salud, sigue teniendo revisiones, extracciones de polímero y estudios médicos que representan grandes gastos, ya que es un mal incurable.

“A mí me tocó estar internada el pasado lunes, porque me tocó quitarme polímeros de la cadera, pero gracias a Dios estoy bien. Por aquí tengo los drenajes. Es caro estas revisiones, afortunadamente tengo el dinero para poder hacérmelo, pero hay personas que no tienen esa posibilidad económica, porque estos problemas de salud no te los cubre ningún seguro”, dijo.

Revela que esta situación la ha afectado emocionalmente, debido a los cambios físicos. “Este proceso consiste en mutilar y mutilar partes de tu cuerpo que te llegan a lastimar cada día más. Por eso invito a la gente que cada vez que se quiera someter a algo estético, lo piense y corrobore que sea un buen doctor quien tocará su cuerpo”.