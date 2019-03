Bienes confiscados serán para el pueblo: AMLO

En 2007, el gobierno de Felipe Calderón decomisó más de 205 millones de dólares al chino Zhenli Ye Gon, acusado de tráfico de pseudoefedrina. Sin embargo, nunca se supo dónde quedó ese dinero.

Por ello, ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una institución especializada para confiscar todos los bienes producto de la delincuencia, y éstos serán entregados al pueblo de México.

Esto forma parte de la reforma Constitucional al artículo 19, en la que se establece la extinción de dominio, que consiste en que el gobierno tiene la facultad de confiscar de manera más rápida bienes que se obtuvieron gracias a la corrupción, a la delincuencia, y que antes era muy complicado lograr este proceso.

“Ahora todo esto se va a simplificar y vamos a crear una institución especial para que todos los bienes de corruptos y decomisos, expropiaciones a organizaciones criminales, todo lo que se confisque, se expropie a corruptos y a quienes se dedican a la delincuencia, va a entregarse a la gente con un mecanismo también expedito, se les va a devolver de inmediato”.

El presidente ejemplificó que el objetivo es que, “si a un político se le decomisan dólares -ha habido casos-, o cualquier otro bien que esta nueva institución informe y destine ese fondo a un hospital, a una escuela, a un asilo, a la construcción de una obra y que se sepa que es fruto de lo robado la construcción de esa obra. Esa es una institución especial para eso”.

Recordó lo que ha ocurrido. “¿Qué sucede?, ¿hay decomisos?, no se sabe dónde quedan las cosas que se obtienen. ¿Se acuerdan ustedes de aquél caso, de un chino-mexicano que fueron dólares? se separó ese dinero, pero la gente cuando menos no supo qué pasó. Entonces, ya no va a ser así. Entonces, esto por lo de la Reforma de Extinción de Dominio”.

López Obrador dijo que este jueves se va a informar sobre este tema, así como también sobre la reforma Constitucional que crea la Guardia Nacional, que ya fue avalada por los 32 Congresos estatales, y se espera que se promulgue.

“Y también se va a informar sobre la reforma de convertir delitos graves, corrupción, robo de combustible, fraude electoral.