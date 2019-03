Silvia Pinal sigue en el hospital

GABRIEL CUEVAS

Alejandra Guzmán asistió al Hospital Ángeles, donde su madre, la señora Silvia Pinal, fue internada el pasado sábado. Ahí mismo habló de la salud de su madre, a quien en estos días ha visto evolucionar positivamente gracias a los cuidados médicos

“Lo hago con mucho gusto, al lado del doctor de mi madre; ella entró desde el sábado a urgencias, porque no podía respirar. Tuvo un cuadro de infección de vías respiratorias, tiene una neumonía y lógicamente la estamos atendiendo para que se recupere lo más pronto posible. Hasta que esté bien la van a dejar ir a casa, porque ella ya se quiere ir, pero me da mucho gusto que se haya recuperado y hoy se encuentra mejor. Le pusieron un catéter en la subclavia, pero está respondiendo mejor que nunca. Mi mamá tiene 88 años y es muy normal que tenga aspectos normales a su edad”.

La cantante aseguró: “Luis Enrique y yo estamos cuidándola, yo por las mañanas y él por las noches; y los demás, realmente no me importa quiénes vengan; gracias a la gente que esta, la que no, no me importa”.