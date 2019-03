No es legalizar el aborto, sino despenalizarlo: Sánchez Cordero

La funcionaria consideró que la interrupción del embarazo no debe ser delito en las primeras 12 semanas.

México.- El día de hoy, la secretaria de Gobernación, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, se pronunció una vez más en favor de la vida, ante cuestionamientos de la iglesia.

“Es claro que no se entiende lo que no se quiere entender y lo que no se quiere entender es que yo estoy en contra del aborto”, dijo Sánchez Cordero, luego que la iglesia católica la acusara de impulsar la práctica del abordo a nivel nacional.

La funcionaria dijo que su pronunciamiento va de acuerdo en que por lo menos en las primeras 12 semanas del embarazo el aborto no sea tipificado como delito.