Mal comienzo

Una lluvia de críticas le han caído a la producción de La Voz México por haber elegido a Lupillo Rivera como uno de los coaches de esa emisión que ahora se transmitirá por TV Azteca y, siendo honestos, creo que los comentarios negativos se los han ganado tanto la televisora como el cantante. La primera, porque tal parece que quiere hacer el reality como los hacen allá en el gabacho, dejando totalmente de lado el propósito de buscar talentos, y eligieron mal porque Lupillo no es el mejor mentor para los chavales que quieren incursionar en el regional mexicano. Por el otro lado, musicalmente hablando, El Toro del Corrido no se encuentra ni siquiera entre los primeros 20 exponentes del género y en los últimos años ha brillado más por los escándalos que por lo que ha hecho en la música. Si no me creen, recuérdenme el último tema que le haya tocado la radio.

Un gran festejo por sus 30 años de trayectoria artística tuvo el pasado fin de semana el salsero nicaragüense Luis Enrique, en el Teatro Metropólitan, pues literalmente mantuvo de pie cantando y bailando a todos los asistentes. Tú no le amas le temes, Los que pasó entre tú y yo, Date un chance y Yo no sé mañana, fueron los temas más aplaudidos, pero me llamó poderosamente la atención su orquesta, compuesta por músicos cubanos, chilenos, venezolanos y puertorriqueños, ¡vaya manera de ejecutar los instrumentos!

Lo más sorprendente es que el llamado Príncipe de la Salsa haya logrado encontrar ese equilibrio entre la salsa comercial y la que tiene un mensaje más social, pues el es un activista de hueso colorado que denuncia en sus letras las injusticias que se cometen en su país y en toda América Latina. Me atrevo a decir que su show está para competirle a un Willie Colón, Rubén Blades, Marc Anthony y Gilberto Santa Rosa, por mencionar a algunos grandes de la salsa.

Alexander García, El Fantasma, es uno de esos fenómenos que se dan a cuenta gotas, pues a través de las redes sociales se convirtió en un trancazo en el regional mexicano con corridos como En el camino y Mi 45 y tan solo eso le bastó para convertirse en ídolo, pues ahora tiene millones de seguidores, tal vez por eso me comentó que ahora quiere hacer letras más familiares para llegarl

e a la plebada, a los niños y personas mayores que lo siguen por montones en los bailes. Fue por ello que decidió lanzar como primer sencillo de su nuevo disco, el tema Encantadora, el cual ya rebasó los dos millones de vistas en su canal oficial de Youtube, sin ser un corrido; así que ahí la lleva. Nos leemos en la próxima.