¡La misma gata, pero revolcada 2!

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com….Sígueme en Face: @LaPlataforma0 Twitter: @LaPlataforma_ y la-plataforma.com donde hay más información…En la tenebra de ADOLFO CID VÁZQUEZ en la Subdirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, el títere de EDUARDO ZAVALA NACER, en los sendos contratos de Seguridad Física de ASTRUM y TSN donde están embarrados MARCO A. DELGADO AVILÉS, ALONSO MORENO y LEON TRAWITZ, cesado, quienes por sus ineptitudes ya que no atrapan a nadie a pesar de que PEMEX les da muchas cosas por medio de VÍCTOR MANUEL SANTOS CERINO, ayudante técnico, adicionales a lo que supuestamente se debe de tener en contratos bilaterales PEMEX-Fuerza Armada y que administra EMILIO GONZÁLEZ CABRERA que es el manejador del contrato de MARCO A DELGADO AVILÉS , pero que el dinero lo consiguen YARA RUTH y ALONSO MORENO, sin evaluar resultados porque no le conviene a CID VÁZQUEZ, y estaría bien revisar el alcance de este proyecto con cámaras, radares, aviones y barcos no tripulados, porque esto mismo SIPA lo compró en los años 2007 y 2008 a las mismas compañías y nunca funcionaron…Sobre TOVAR IGLESIAS con su sobrina incómoda YULIANA TOVAR ALMAGUER (que es todo menos trabajadora de PEMEX) de quien según el área de quejas y responsabilidades pidió datos pero no les enviaron todos, trata despóticamente a la gente porque se cree influyente y protegida ..Firmó planta con 8 meses de antigüedad cuando lo legal son 3 años para poder firmar…Me aseguran que YULIANA en los múltiples asensos en otros activos y ciudades de Bloques Sur nunca se presentó a desempeñar los puestos de asenso con mayor paga y mayor nivel, sin pliegos de comisión, solapada por SERGIO DE LA TEJERA…ALEJANDRO PARADA VIDAL y JOSÉ LUIS ESTRADA, quien YULIANA dice les hace la chamba y maneja sus correos y sistemas de oficios, es decir que ahí se hace lo que ella dice…Actualmente su tío y CID VÁZQUEZ la mandaron a esconderse al piso 2 del edificio Pirámide Tabasco sede de PEP (de secretaria con salario de profesionista) precisamente en la dirección general de PEP (nuevamente sin comisión elaborada en tiempo y forma), pero que también no quiere perder el control de la Gerencia de Sipa en la Región Sur ya que va diariamente a dar instrucciones, basta ver los controles de acceso instalados para ello, en donde también la protege VÍCTOR BARRAGÁN, ayudante CID VÁZQUEZ, y otro de los gerentes (sin contrato) el influyente que lleva la relación con los gobiernos estatales para hacer los negocios, que lleva las relaciones y que según está bien parado con el DG…¿Qué puede tener de experiencia una persona de menos de dos años en PEMEX como YULIANA y con un gerente “pitufo”?…Revisen lo que les respondieron en los oficios UR.DPEP.ADI-185-2019, del 5 de febrero…Habrá más.