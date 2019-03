Castigo de 7 a 14 años a quien lesione a mujeres con ácido y sustancias corrosivas

Diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentarán esta semana una iniciativa para reformar el Código Penal de la Ciudad de México, con el fin de que se castigue con penas de 7 a 14 años de cárcel, a quien cause lesiones a las mujeres mediante el uso de ácidos, sustancias corrosivas y mutilaciones.

En conferencia de prensa, la diputada del PVEM, Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, acompañada por Ana Saldaña Aguilar y María del Carmen Sánchez, víctimas de violencia de género, y por el abogado José Luis Nassar, planteó la necesidad de castigar ese tipo de violencia que no se encuentra tipificada en el Código Penal de la Ciudad de México.

La congresista aseguró que en la Ciudad de México, se vive una ola de violencia en contra de las mujeres, y detalló que, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, enero de 2019 fue el mes más violento de los últimos 30 años. “No podemos negar lo que estamos viviendo, es por ello que voy a presentar una iniciativa este jueves, para que se tipifiquen las lesiones contra mujeres en razón de género, estableciendo el aumento de las penas previstas cuando las lesiones sean mediante el uso de ácidos o sustancias corrosivas, o por mutilaciones”.

Rojo de la Vega afirmó que una de las máximas expresiones de violencia contra las mujeres, principalmente por su crueldad, es causarles un daño físico o lesión permanente, situación por la que los legisladores “estamos obligados a presentar iniciativas y puntos de acuerdo para que las mujeres podamos vivir libres de violencia en la Ciudad de México”, dijo.

“Es urgente castigar este tipo de lesiones; hago un llamado a las autoridades a ser sensibles con este tema. Los daños ocasionados por estos actos crueles y cobardes destruyen la vida de una mujer, por eso es urgente castigar estos ataques mediante la ampliación del catálogo de penas por lesiones en razón de género mediante ácidos, sustancias corrosivas y mutilaciones a genitales”, indicó la diputada.

La legisladora indicó que las mujeres que sufren este tipo de violencia no pueden acudir a instituciones del sector salud, ya que sus lesiones son estéticas, razón por la que las instancias públicas no atienden estos casos, aunado a que la mayoría de las víctimas no cuenta con los recursos para acudir a clínicas particulares, “una razón más para atender esta situación de forma urgente”.

“No basta con hacer discursos bonitos por el Día de la Mujer, no basta con hacer posicionamientos para defendernos, tenemos que dotar de las herramientas necesarias para defender y ampliar los derechos de las mujeres”, señaló Rojo de la Vega.

El abogado José Luis Nassar Peters, representante de las víctimas, afirmó que es indispensable modificar el Código Penal de la Ciudad de México para castigar esta clase de conductas, “no podemos ser omisos ante la situación que las mujeres viven, no sólo en materia de feminicidios o privación de la libertad, sino aquellos ataques que son nocivos para su salud y que se castigan hoy en día sólo como lesiones”.

Al dar su testimonio, Ana Saldaña Aguilar, de 23 años, detalló que el 2 de noviembre del año pasado, sufrió un ataque con ácido por parte de una mujer y un hombre que se encontraban afuera de su domicilio cuando llegó a su casa. “Esta mujer se acercó a mi diciendo que

vendía gelatinas y flanes, al negarme a consumir sus productos, me atacó”.

En tanto, Carmen Sánchez indicó que hace cinco años, sufrió un ataque por el padre de sus hijas con una botella de ácido sulfúrico; “llevo más de 50 cirugías, durante cinco años he luchado para ser escuchada”.

“Presenté una denuncia ante el Ministerio Público, y catalogaron el delito como ‘lesiones dolosas’; a mi esposo no lo detuvieron, y no ha sido castigado. Yo conozco casos como el mío: a una amiga de mi amiga le pasó lo mismo, fue atacada con ácido y no tiene justicia, por eso es necesario empoderar a las mujeres y castigar estos delitos para que no queden impunes”, aseguró María del Carmen Sánchez.