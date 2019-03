Video: Lanzarán videojuego donde México construye muro con EE.UU.

México.- El Gobierno de México anunció la financiación total de un muro en la frontera con Estados Unidos… una situación propuesta por el próximo videojuego de Ubisoft ‘The Division 2‘.

“Hoy, México anunció un estado de emergencia debido a la inestabilidad dentro del gobierno de los Estados Unidos, el riesgo de que huyan a México y la posible propagación del virus que ha paralizado a Washington DC. Junto con el anuncio, México aprobó la financiación total de un muro fronterizo y empezar a trabajar de inmediato. La frontera está cerrada“, se puede leer en un comunicado ficticio difundido por la cuenta de Twitter del videojuego.

En ‘The Division‘, un grupo terrorista desarrolla un arma biológica llamada ‘Fiebre del Dólar‘, que emplea al dinero como medio de propagación.

El virus se extiende durante un ‘Viernes Negro’, provocando el colapso de Estados Unidos en solo cinco días.

‘The Division 2’ será lanzado el 15 de marzo de 2019 para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Por medio de este falso comunicado, Ubisoft busca simular una posible reacción de México ante esta situación, así como parodiar algunas de las políticas del presidente Donald Trump; sin embargo, aquí los papeles están invertidos.

Entre las medidas mencionadas en este documento se menciona el despliegue del Ejército en la frontera y una política de “Tolerancia Cero” hacia los ciudadanos estadounidenses.

También se menciona la llegada de una caravana de ciudadanos estadounidenses “con la esperanza de ingresar a nuestro país para obtener protección, servicios y escapar de las Zonas Oscuras”.

THIS JUST IN. Mexico responds to the deteriorating situation in the US. pic.twitter.com/xassgLoXLF

— The Division 2 (@TheDivisionGame) March 6, 2019