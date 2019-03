“Mis 3 directores favoritos son mexicanos”: Peter Fonda

Por Harry Plus

El actor alabó el trabajo de Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejando G. Iñárritu; manda mensaje contra Donald Trump y su muro fronterizo.

Durante el marco de conferencias de la edición 34 del Festival internacional de cine de Guadalajara, hoy por la tarde se realizó una master class con el actor estadounidense Peter Fonda, protagonista de la icónica cinta “Easy Rider”, quien además recibió de manos del querido actor Diego Luna, el Premio Mayahuel Internacional por una trayectoria destacada.

Dentro de la platica que tuvo con el conocido charolastra, el actor, escritor, productor y director Peter Fonda, no dudo en reconocer y felicitar el trabajo de los cineastas mexicanos, en especial el de Alfonso Cuarón: “En la pasada entrega de los Oscar estaba muy orgullo, Alfonso Cuarón ganó Mejor director, Mejor fotografía, Mejor película extranjera… Alfonso sí… Él es el mejor y merecía un cuarto premio, porque no había mejor película, que Roma. Además, Guillermo del Toro es brillante, hizo una película en donde un hombre pez le hace el amor a una mujer que no es pez, y lo hace con una sutileza e inteligencia asombrosa, y Alejandro G. Iñárritu, director que hizo increíbles historias como Birdman. Mis 3 mejores directores son mexicanos… Pero ahora también necesitamos mexicanas”, comentó emocionado.

A través de 1 hora de charla, el actor compartió con todos los presentes diferentes anécdotas de su vida en la actuación, sus inicios en teatro, el trabajo de su padre, su trabajo compartido con grandes leyendas como Jack Nicholson o John Ford, con especial énfasis sobre la actuación, a quien le llama su gran pasión: “Yo moriría actuando”, platicó, e hizo una división muy interesante sobre cómo cada miembro de un proyecto, tiene su lugar preferencial: “El teatro es el lugar de los actores, una película es el medio de los directores y la televisión, es el rubro de los escritores y productores, y afortunadamente puedo decir que los actores pueden trabajar en las 3”, externó.

Inclusive, el actor mostró un gran enojo contra La Academia, por su polémica declaración sobre no transmitir las categorías de Mejor fotografía y Mejor edición durante los Oscar, decisión que tuvieron que revocar por la molestia del gremio en general: “No tenemos nada sin la fotografía y no tenemos una historia sin editores, muchos actores como yo nos pusimos muy furiosos e incluso yo le mande una carta al presidente de La Academia para decirle que la fotografía y la edición son el alma de la cinematografía”.

Por último, Fonda mandó un mensaje claro y conciso en contra de Donald Trump y su intención de construir un muro en la frontera, pues Diego Luna aprovechó la oportunidad para solicitar su opinión con respecto a dicha problemática: “Me estás dando la oportunidad de decir algo perfecto… Desde Canadá al sur, Washington, Oregón, California, Arizona, Nuevo México, Texas, todo debería ser de México, el muro para allá… Para nosotros no, nosotros tendríamos que volver a ser México. Viva México, viva Jalisco, viva el tequila”, finalizó Peter.

DATO

Peter Fonda recibió el Globo de Oro como Mejor actor drama por la cinta Ulee’s gold, en 1998