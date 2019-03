Lorena Herrera batea a gañanes

GABRIEL CUEVAS

Lorena Herrera alza la voz y confiesa al equipo de Diario BASTA! que en repetidas ocasiones que se ha presentado en diferentes eventos al interior de la República, ha llegado a ser víctima de acoso, debido a que hombres millonarios la han llegado a cortejar y ofrecerle fuertes cantidades de dinero con el afán de tener contacto sexual con ellos.

“Me han llegado a decir que cuál es el precio por acostarme con alguien e incluso en varias ocasiones me pasó que llamaban a mi oficina para hacerme ese ofrecimiento, y la verdad es que un momento dado esas propuestas me causaron depresión, porque me llevaban a pensar si estaba en el lugar correcto. Por supuesto que me negué a hacer esas cosas, digo, en el medio existen leyendas que hay famosas que sí lo aceptan, pero en mi caso jamás lo hice y siempre me negaba y me negaba, quizás por eso esas ofertas ya no llegan y si llegan, ya saben mi respuesta”.

Lorena agregó: “Me enoja que creen que porque eres sexy te vendes; pero yo tengo valores”.