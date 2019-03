La intransigencia de YouTube

CAÍSTE EN LA RED

La plataforma más importante de videos en el mundo, YouTube, está generando el disgusto colectivo de sus creadores. Las normas y algoritmos tan duros que impone, está provocando que los youtubers más grandes e influyentes protesten y en muchos casos tomen acción legal al respecto. Las normas en cuestión son las de derechos de autor. Son tan rigurosas que por tener 20 segundos del fragmento de una canción, las disqueras pueden reclamar todas las ganancias del video completo. Entre los afectados más recientes se encuentra el rey de la polémica, DalasReview, quién fue víctima de una network, que le reclamó un video original y por ende no recibe el dinero que tendría que generar con el. Otro gran afectado fue El Rubius, la disquera de One Direction reclamó uno de sus videos con millones de visitas y ya tampoco puede recibir sus respectivas ganancias. Estos últimos no son casos aislados, recordemos que a Luisito Comunica le ocurrió lo mismo. Está tendencia se hace cada vez más común y poco o nada hace YouTube al respecto, como los youtubers lo han mostrado en sus videos. Este robo masivo de contenido creativo por parte de las grandes corporaciones puede estar marcando el inicio del fin para la plataforma a no ser que cambie su forma de operar.

Dama G y la sociedad del siglo XXI

Hace unos días la irreverente youtuber Dama G subió un video donde la miniatura era una foto de ella comiendo sopa instantánea en su retrete. La opinión de la gente no se hizo esperar y tomando sus antorchas y piedras digitales fueron en contra de la joven. Comentarios ofensivos, entre otros donde los “policías de la moral”, que claramente tiene la autoridad de decirle como debe o no vivir su vida, le decían que pensara en sus seguidores infantiles, en su imágen como mujer, en la decencia y demás. Cómo en todo que hace, ella tomó el asunto con humor y nos recuerda que en este mundo actual, no puedes mover un dedo sin ofender a alguna persona o grupo, por esa razón reflexionemos, seamos nosotros mismos y hagamos lo que más amamos, nos van a criticar e insultar de todas maneras, hasta la próxima semana.