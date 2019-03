Horóscopo semanal: Del 11 al 17 de marzo

Lo que debas hacer hoy que sea resuelto de inmediato, no lo dejes pasar o se te acumularán las tareas y después no podrás cumplir con todo lo que te habías propuesto. Ser más observador te ayudará a no volver a cometer los mismos errores.

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

TAURO

No te compliques dando tantas vueltas a lo que es fácil de resolverá termina por darle esa solución. Acaba con rumores demostrando tus capacidades y no te dejes llevar por otros chismes de las personas.

GÉMINIS

Pronto reaparecerás en reuniones y eventos con personas que tienes tiempo no ves, llamarás la atención fácilmente y por algunos temas del pasado hablarán mucho de ti. Di a esa persona lo que no te pareces, hazle ver sus fallas contigo.

CÁNCER

No pierdas el control, eres más de lo que creen, demuestra buena educación y responde con inteligencia, evita discusiones con personas que no quieren entender. No te estanques en problemas de otras personas que pueden detener tu vida sentimental.

LEO

Elimina los miedos con mucha capacidad y valentía, enfrentando la vida podrás sacarle más provecho. Nuevas aventuras y aprendizajes sentimentales.

VIRGO

No te hagas ilusiones con el pasado, sigue de frente y encontrarás en tu camino sorpresas muy agradables, quedarte atorado no ayuda. Cuídate de la gente mentirosa que te quiere involucrar en problemas.

LIBRA

Actívate, las cosas no llegarán por si solas, debes trabajar y buscar nuevos ingresos, si necesitas asensos háblalo lo antes posible. Días de buena comunicación y apoyo sentimental.

ESCORPIO

Ocupa tu tiempo en cosas que lo valgan, lo pierdes con personas negativas y dejas de hacer otras cosas valiosas perdiendo oportunidades para mejorar. Evita las confrontaciones familiares.

SAGITARIO

Necesitas dejar de culpar a los de más por tus errores y asumir las consecuencias de lo que has hecho. Estás en buen momento para hacer cambios familiares. Buen momento para compras, cambios de casa y trabajo.

CAPRICORNIO

No manches tu nombre con personas conflictivas, evita las peleas o discusiones que no te llevarán a ningún lado. La tolerancia y paciencia en el aspecto sentimental es con lo que debes trabajar.

ACUARIO

Te falta demostrar confianza y apoyo también en las malos momentos, recuerda que la gente ha estado contigo cuando la has necesitado y cuando no. No te dejes engañar por ideas o mentiras de compañeros.

PISCIS

Demuestra madurez y carácter a lo largo del día. Algunos te señalan por caprichos y debes ponerte a pensar si es verdad pues posiblemente son ya varios los que lo dicen. En el amor no hay avance mientras no dejes tu pasado en donde pertenece.