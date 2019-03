Canseco acusa a Alex Rodríguez de ser infiel a JLo

El ex jugador en Grandes Ligas reveló en Twitter que el puertorriqueño sostiene una relación su exesposa.

México.- Este fin de semana Alex Rodríguez se decidió a pedirle matrimonio a Jennifer López, después de dos años de relación.

Sin embargo, a dos días de esto han surgido rumores de que le es infiel con la exesposa del beisbolista José Canseco.

Canseco, antiguo jugador en la liga profesional de béisbol estadounidense, reveló esto en una serie de tuits.

En sus publicaciones, él asegura que Alex ha mantenido una relación paralela con Jessica a espaldas de Jennifer López.

“Estoy viendo ‘World of Dance’ y cómo JLo le envía un mensaje a Alex Rodriguez. Lo que no sabe es que él le es infiel con mi exesposa Jessica. Pobre, no tiene ni idea de cómo es él en realidad”.

“Yo estaba presente hace unos meses cuando la llamó (a Jessica) por teléfono”.

“Alex Rodriguez, deja de ser mi**da y para de engañar a Jennifer Lopez”.

“Alex Rodríguez, te reto a un combate de boxeo o de artes marciales mixtas cuando tú elijas”, dijo Rodríguez en su cuenta de Twitter.

Esta acusación ha sido recibida con escepticismo por el mundo del espectáculo. Sin embargo, Alex Rodríguez está tan seguro de lo que dice que, en otro tuit, dijo estar dispuesto a someterse a un detector de mentiras para demostrar la veracidad de su acusación.

Con información de Excélsior

Watching World of Dance watching J.Lo text Alex Rodriguez little does she know that he is cheating on her with my ex-wife Jessica poor girl she has no idea who he really is — Jose Canseco (@JoseCanseco) March 11, 2019

I was there a few months back with her when he called her on her phone — Jose Canseco (@JoseCanseco) March 11, 2019