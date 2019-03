Jarocha, destacada y ejemplar

Actriz y conductora con más de 14 telenovelas, 6 programas como conductora titular y más de 5 puestas en escena, hacen a Sugey Abrego uno de los rostros más vigentes en el medio artístico.

En entrevista exclusiva para Grupo Cantón, Sugey Abrego nos cuenta sobre sus proyectos: “Me siento muy contenta porque fui invitada por el Gobierno de Veracruz a conducir los festejos de los 500 años de la fundación del Ayuntamiento de Veracruz y como jarocha me da mucho gusto estar con todos mis paisanos celebrando”.

Ahora la puedes disfrutar en la puesta en escena La rompe hogares, de Abril Mayett, donde Sugey hace a más de 6 personajes. La obra se presenta en el Teatro Coyoacán a las 8:30 pm, todos los sábados.

Sugey actualmente atraviesa una separación con el que fuera su esposo durante 8 años, el empresario Enrique Durán. “Soy una mujer que está buscando nuevos horizontes y La rompe hogares me ha ayudado mucho emocionalmente, me ha fortalecido, las palabras que llego a decir me tocan el corazón, cuando menciono que cada una es responsable de lo que se merece”, apuntó la veracruzana.

Abril Mayett es directora de La verdura carnívora y de La rompe hogares, que se presentan en el teatro Coyoacán, a las 6:30 y 8:30, respectivamente, todos los sábados.