Guillermo del Toro apuesta por México

Por Harry Plus

Dentro del marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en conferencia de prensa “Programar para una audiencia global: Kids and families”, el director mexicano Guillermo del Toro, junto a Melissa Cobb, VP Kids and Family de Netflix, platicaron sobre la importancia de la animación y el trabajo que los estudios latinoamericanos están realizando en la actualidad.

“Abriremos en Guadalajara un estudio de animación en stop-motion, será la ‘CIA’ (Centro internacional de Animación), pero todos le diremos de cariño ‘El taller de Chucho’, ya que estamos en un momento único, estamos rompiendo el modelo en México para realizar animación”, expresó Del Toro.

El ganador del Oscar, destacó que en el CIA, darán apoyo sustancial a la producción local: “Nos reunimos con los animadores de Guadalajara y vimos sus necesidades, aquí hay talento. Trataremos de convertirlo en un modelo que permita que la producción internacional nos dé un taller para aprender y después trabajar en los proyectos, pero así habrá una conexión entre Guadalajara y el mundo. La animación ya no solo sigue el camino de Disney y Pixar. Ya no necesitamos tanta tecnología, solo necesitamos la oportunidad porque hay herramientas gratuitas hay un cambio enorme a lo que eran hace 25 años”, relató. Y concluyó: “Las grandes historias salen de la frustración. , no deben tener miedo de que te digan que no”.