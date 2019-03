Guillermo del Toro apuesta por México

El cineasta abrirá un Centro internacional de animación en su tierra natal; México es una gran apuesta a nivel mundial

Guadalajara, Jalisco.- Dentro del marco del Festival Internacional de cine de Guadalajara, en conferencia de prensa “Programar para una audiencia global: Kids and families”, el director mexicano Guillermo del Toro, junto a Melissa Cobb, VP Kids and family de Netflix, platicaron sobre la importancia de la animación y el trabajo que los estudios latinoamericanos están realizando en la actualidad, además de incentivar y motivar a que más personas se interesen en la animación para séptimo arte.

“Abriremos en Guadalajara un estudio de animación en stop-motion, será la ‘CIA’ (Centro internacional de animación), pero todos le diremos de cariño ‘El taller de Chucho’, ya que estamos en un momento único, estamos rompiendo el modelo en México para realizar animación”, expresó De Toro.



El ganador del Oscar, destacó que en el CIA, darán apoyo sustancial a la producción local: “Nos reunimos con los animadores de Guadalajara y vimos sus necesidades, aquí hay talento. Trataremos de convertirlo en un modelo que permita que la producción internacional nos dé un taller para aprender y después trabajar en los proyectos, pero así habrá una conexión entre Guadalajara y el mundo. La animación ya no solo sigue el camino de Disney y Pixar. Ya no necesitamos tanta tecnología, solo necesitamos la oportunidad porque hay herramientas gratuitas hay un cambio enorme a lo que eran hace 25 años”, relató.

Por su parte, Melissa Cobb, platicó sobre el cambio y la evolución en el modelo de la animación actual: “Durante muchas décadas vivimos en una estructura y pensamos que la animación era algo a gran escala y ahora esto se ha roto. Estamos en una década prodigiosa porque nunca ha sido así de abierto, hay un enorme potencial de posibilidades, Por muchos años pensamos que la animación era un modelo para niños a gran”, comentó.

Además, en apoyo y claro reconocimiento a la gran labor que realizan las mujeres en la creatividad actual de la animación, esto platicó: “Las mujeres están tomando un papel fundamental en el mundo de la animación y se están convirtiendo en las mejores. Cuatro directores de estudio en la actualidad son mujeres y eso es algo importante”, subrayó.

“Se trata de buscar a la nueva generación de cineastas y queremos impulsarla. Estamos esperando que haya series increíbles. La creatividad está ahí como nunca antes había estado y solo estamos añadiendo el apoyo para que la gente haga cosas”, añadió Melissa.

Y como es característica de Del Toro, alentó a los jóvenes presentes a perseguir sus sueños: “Las grandes historias salen de la frustración. Cuando quieres ser parte de un estudio que quiere hacer una animación de un animal que baila lo tienes que cumplir, y aunque sea absurdo lo podrás hacer, pero debemos saber que la industria se rompe por sus limitantes y la coyuntura. El estado de la industria es vulnerable así que avientense y hagan cosas diferentes, no deben tener miedo de que te digan que no. Si un estudio realizador te dice que no a un proyecto, no significa que tengas que detenerte. No lo hicieron directores como Spielberg o Scorsese, o los que sacaron la nueva ola francesa. Los grandes movimientos están hechos de que te digan que no y persistir hasta lograr”, finalizó.