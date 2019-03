Tocado por Dr. Wagner

Ciudad de México.– Hace 25 años una jugada del destino le cambió la vida a Misterioso Jr, pues siendo aún un chamaco, por un accidente vial, conoció a Dr. Wagner padre, quien a la postre lo convirtió en el luchador recio que ahora es.

“La verdad es que fue bastante afortunado conocerlo; él andaba en una minimoto en la Comarca Lagunera, se dio la vuelta en ‘u’, y me atropelló; me dio 20 pesos para que fuera al doctor y me revisara, pero como a los 15 días me lo encontré afuera de su gimnasio y me regresé y le dije: ‘Oiga señor se acuerda que me atropelló –ah sí, me dijo-, pues necesito que me pague más, porque con los 20 pesos que me dio no me alcanza, entonces voltee hacia arriba y vi que decía Gimnasio Dr. Wagner.

“Me le quedé viendo y le pregunté: ‘¿A poco usted es el Dr. Wagner?’, y me dijo que sí. Bueno qué le parece si me enseña lucha libre y ahí muere, le pedí. Me pidió que regresara a las siete de la noche, y mírame, aquí estoy. De hecho yo soy el único discípulo del Dr. Wagner señor, él me dijo: ‘Acuérdate de mí niño –así me decía–, tú vas a ser un luchador grande y vas a estar en las mejores empresas de México”.

¿CÓMO FUERON LAS CLASES CON EL SEÑOR WAGNER?

El profe, en paz descanse, era muy duro y en la Comarca Lagunera nadie lo quería por eso, a veces entrenábamos él y yo solos, porque nadie le aguantaba el ritmo y sus castigos. Inclusive les decía a los alumnos: ‘¿Ya te cansaste?’, Y sí decían que sí, les gritaba: ‘Bájate y siéntate ahí, ahora ve ahí y tengo hilo y estambre, ponte a tejer’. La verdad era durísimo, pero yo lo extraño porque a mí me enseñó a amar y respetar este hermoso deporte.

¿HAY ALGO QUE TE HAYA MARCADO COMO LUCHADOR EN ESTOS 25 AÑOS DE TRAYECTORIA?

Yo luchaba como Súper Araña, y en 2002 luchando en Los Ángeles, California, junto a Misterioso, él me dio un equipo y una máscara y me dijo: ‘Ten, póntelo’, y luchamos como Los Misteriosos. Terminamos de luchar, se lo doblé e iba a entregárselo, pero me dijo: ‘No, es tuyo, te interesa el nombre, te lo regalo, pero aprovéchalo y explótalo’; siento que no lo he defraudado.

¿QUÉ LE HACE FALTA EN SU CARRERA A MISTERIOSO JR?

Yo quiero ser el Campeón Mundial Completo del CMLL, y me estoy preparando para ello. Me interesa el Nacional que ostenta Terrible y el Mundial que está en poder de Último Guerrero, pero me gustaría más enfrentarme con el de Otro Nivel, porque él fue el que me trajo al CMLL, y quiero demostrarle que no se equivocó.