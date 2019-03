Space X regresa a tierra tras visitar el espacio

México.- La nave espacial Crew Dragon de la empresa estadounidense Space X regresó este viernes a la Tierra después de estar cinco días unida a la Estación Espacial Internacional (EEI).

En un histórico vuelo de prueba, la nave se desacopló la mañana de este viernes de la Estación Espacial Internacional (EEI), tras mostrar a la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) que la nave está lista para llevar a astronautas estadunidenses al espacio, misión que está prevista para el próximo mes de junio.

La nave partió el pasado sábado desde el Centro Espacial John F. Kennedy de la NASA, con más de 180 kilos de suministros y equipamiento, así como un maniquí para ensayos llamado Ripley.

El administrador de la NASA, Jim Bridenstine, en su cuenta de Twitter escribió: “Estamos a punto de lanzar astronautas estadunidenses en cohetes estadunidenses desde suelo de Estados Unidos, por primera vez desde la retirada de los transbordadores espaciales en el 2011”.

Today’s successful splashdown of the @SpaceX Demo-1 #CrewDragon capsule after its mission to @Space_Station marked another milestone in a new era of human spaceflight. @Commercial_Crew is one step closer to launching American astronauts on American rockets from American soil. pic.twitter.com/9THTVlubiA

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) March 8, 2019