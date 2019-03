Mujeres famosas levantan la voz

AISSLYN DERBEZ

“Pido que sean libres de ser mujeres; son maravillosas, aquí estamos todas unidas siempre. Cada vez hay menos machismo y el empoderamiento de la mujer se puede observar en varios ámbitos de la sociedad, eso me da mucho gusto”.

SANDRA ECHEVERRÍA

“Creo que hemos agarrado una fuerza muy fuerte las mujeres. Ya dejamos claro que no existen las diferencias y nos van a respetar más. Ahora que soy mamá me doy cuenta de todos los sacrificios que todas las mamás hacen por sus hijos. Son heroínas, y hay que reconocerlo”.

VERÓNICA DEL CASTILLO

“El empoderamiento de la mujer debe hacerse desde un espacio de amor propio y hacia el hombre, no de venganza. No debemos irnos al extremo opuesto del que nos quejamos por el dominio del machismo: pisar, humillar, burlarnos o usar a los hombres. Yo propongo un feminismo espiritual en mi libro Sexo, la puerta a Dios”.

SHANIK BERMAN

“Las mexicanas estamos hartas de feminicidios nunca resueltos, violaciones, acosos sexuales, promociones a cambio de una prueba de amor… ante las cuales la autoridad muestra una total indiferencia. Hacen oídos sordos ante nuestros gritos de: ¡Ni una muerta más!, y de acoso laboral ya ni hablamos. Según datos de la ONU cada día son asesinadas siete mujeres en nuestro país donde además se culpa a las víctimas de lo que les pasa”.

ALE ÁVALOS

“Es un día para celebrar nuestros logros ante cosas que la sociedad ha impuesto. Ha sido una lucha de muchos años por tratar de dar a las mujeres los derechos al voto, de opinión, de libre pensamiento, hay mucha lucha y sacrificio para lograr la igualdad de género. Hay mucho por hacer…”.

FLOR RUBIO

“Los feminicidios en nuestro país, lejos de disminuir, van en aumento. La prepotencia, el abuso y la violencia contra las mujeres y niñas crece ante los ojos de autoridades impotentes para terminar con este delito. Toda violencia debe ser erradicada desde nuestros hogares o lugares de trabajo”.

SUGEY ABREGO

“No podemos dejar que los esfuerzos alcanzados por las mujeres se vengan abajo, tenemos que seguir luchando. 30 actrices haremos el show Mujeres abriendo el círculo, vamos a estar dando conferencias en el Foro Silvia Pasquel, con pláticas, y monólogos para el empoderamiento de las mujeres”.

SARA CORRALES

“Las mujeres merecemos siempre respeto, igualdad y oportunidades. Como mujer creo que este día sirve para reflexionar y ver qué tanto hemos avanzado como sociedad. La mujer de nuestros tiempos, es una mujer de fuerza, de garra y de empoderamiento y con eso me quedo”.

MARIBEL GUARDIA

“Tenemos que celebrar mucho los logros que ha hecho la mujer, aunque se me hacen un poco lentos. Hay mucho por hacer, siempre trato de mandar mensajes de apoyo y solidaridad a las mujeres para hacer conciencia de que debemos hablar las cosas de frente y unidas”.

MARINA DE TAVIRA

“Las mujeres siempre nos atacamos y creo que en este día debemos de reflexionar, que en lugar de atacar, debemos de apoyarnos. Este día internacional debemos de pensar en ello y trabajar en esos puntos negativos sobre el poco apoyo que existe entre nosotras”.

MAXINE WOODSIDE

“Creo que el machismo no ha disminuido, creo que seguimos igual desde hace muchos años, hemos ganado algo de terreno, pero todavía falta mucho. A la mujer no solo hay que celebrarla un día, yo creo que hay que celebrarla todo el año, no un solo día y después darle cachetadas”.

YANET GARCÍA

“En este día debemos de trabajar en esa parte que nos afecta, en donde creemos que si una mujer en bella, logra sus metas por ese recurso. En redes sociales muchas criticamos, sin pensar en el sentir de la mujer que nos lee. Si buscamos respeto, empecemos a practicarlo”.