¡Intocables!

De lo que se entera uno, estimado lector, resulta que tras el escándalo por huachicoleo, de la que todavía está bajo investigación, ahora resulta que MARINSA de los ZAVALA, no ejecuta el contrato 641007802 que ganó con PERFOLAT y QMAX, lo han ejecutado con una empresa de reciente creación llamada MAREN ENERGY, que también pertenece a CEMZA, de JOSÉ LUIS ZAVALA SOLÍS y su madre la diputada LOURDES DE LOS ÁNGELES SOLÍS SIERRA, pero PEMEX “NO ESTÁ ENTERADO” … Con esta misma empresa MAREN ENERGY, participó en la reciente licitación que “GANARON”. ¿Cómo funciona la corrupción?… ANGÉLICA LINARES VILLALPANDO, directora general de CEMZA (CORPORATIVO EMPRESARIAL ZAVALA), antes que cualquier concurso sea publicado, por arte de magia le llega de funcionarios corruptos de PEMEX la adecuación de los requisitos para poder participar, casi, que puede participar cualquiera con los mínimos requisitos… El “ÉXITO” de CEMZA con sus filiales radica en la fuerte corrupción de los empleados de PEMEX que están al mando de LINARES VILLALPANDO.. Urge una auditoría en PEMEX para todos los contratos de MARINSA, como ejemplo: ¿Qué especificaciones le aceptó PEMEX a MARINSA en el barco perforador (¡BARCO FANTASMA!) que aún no tenían? y ganaron sin experiencia… La licitación sólo era para plataformas, con corrupción, lograron meter el barco perforador… Como no pudieron con el barco perforador, pidieron a PEMEX les hagan “terminación por fuerza mayor” y con esto no los penalizan ¡OJO!, para colmo todavía le puede cobrar MARINSA a PEMEX los gastos no recuperables, friegan el dinero de los mexicanos por todos lados, por los corruptos que se benefician… Recientemente les dieron el 100% de incremento en el monto del contrato que tiene con PERFOLAT y QMAX, todo orquestado por LINARES VILLALPANDO… Habrá más.