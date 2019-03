Esto dijo Claudia Sheinbaum sobre el aborto

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que está en favor de la interrupción legal del embarazo, “yo creo que nadie está a favor del aborto, el asunto es si las mujeres tienen que ir a la cárcel por haberlo realizado y no estoy a favor de eso”.

Así lo mencionó tras las declaraciones de la senadora de Morena Lilly Téllez, quien anunció que prepara una iniciativa de reforma constitucional para que el Estado proteja a todo individuo desde la concepción.

Tras culminar su visita al Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan en el marco del Día Internacional de la Mujer, la jefa del gobierno capitalino recalcó que no está de acuerdo con que las mujeres vayan a la cárcel por realizar el aborto.

“Me parece que al revés, lo que hay que generar es una educación sexual desde la adolescencia e inclusive desde la niñez de tal manera que las mujeres no tengan que llegar a esto”, enfatizó.

Recordó que en la Ciudad de México decidir sobre el cuerpo ya es un derecho, mientras que en país, consideró que se deberá abrir una discusión.

“Aquí el tema es si el Estado criminaliza o no, la mujer tiene derecho de acuerdo con sus creencias religiosas o de otro tipo a realizar o no una interrupción del embarazo, a nadie se le va a obligar, el tema aquí es si se criminaliza a las mujeres por esto y en eso yo no estoy de acuerdo”.

Puntualizó que una mujer que aborta no lo hace por gusto, “lo hace por las difíciles circunstancias que está viviendo y no creo que por eso sea una criminal”, subrayó Sheinbaum.