Especial de FOX: Rindiendo homenaje al enorme poder femenino

El “Día Internacional de la Mujer” es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de mujeres que han jugado un papel clave en la historia.

El 8 de marzo de 1908, un suceso transcendental marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero: 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, luego de que se declararan en huelga en su lugar de trabajo. El motivo era la búsqueda de una reducción de jornada laboral, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y la mejora en las condiciones de trabajo que padecían. Ese día, el dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Sin embargo, el resultado fue la muerte de las obreras que se encontraban en el interior.

En 1910, en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908.

A partir de allí, todos los años se conmemora en todo el mundo, la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos.

