Beautiful boy: Siempre serás mi hijo, Luchando contra las adicciones

Por Harry Plus

Desgarradora, emotiva y sumamente humana; Steve Carell y Timothée Chalamet brillan y se complementan de manera perfecta

Beautiful boy: Siempre serás mi hijo, nos muestra una historia de lucha y cariño, un proceso sumamente conmovedor del inquebrantable amor y compromiso mutuo de una familia frente a la adicción de su hijo por las drogas y sus intentos de recuperación. Aquí el principal protagonista es el vinculo que podemos encontrar entre los personajes de David Sheff (Steve Carell) y Nic Sheff (Timothée Chalamet), padre e hijo, una dura batalla contra una enfermedad que afecta la vida de ambos, y que promete tener un desenlace fatal.

En el personaje de Nic, se podría considerar que tenemos una “vida perfecta”, pues aunque sus padres se encuentran separados desde hace tiempo, ambos llevan una buena relación y procuran siempre su bienestar; le han dado amor y apoyo toda su vida, incluso la nueva pareja de su padre, Karen (Maura Tierney), está incondicionalmente a su lado, pero como la vida suele jugar fuera del alcance de las manos de nuestros protagonistas y por el cruento destino, la curiosidad inevitable de Nic por conocer y probar las drogas, lo llevará en un turbulento camino de perdición, lucha y redención.

Un dato muy alarmante es que tan solo en Estados Unidos, se han registrado hasta 72 mil muertes al año por sobredosis en adolescentes, y el caso de los Sheff, cuyas memorias y libros ayudaron a relatar esta trama, nos dan un claro reflejo de cómo la juventud encuentra hoy en día, una escapatoria a su realidad con el consumo de estupefacientes, pues les permite encontrar una libertad adictiva que termina por consumir la llama de su vida.

Las adicciones no solo afectan al que las posee, si no también a su seres amados y a todas las personas que lo rodean, y esta cinta describe a la perfección y de manera cruenta, la incesante batalla que libran los amados junto a los afectados, esa lucha aferrada por encontrar su bienestar, su libertad, por encontrar de nueva cuenta los motivos por los que la vida es hermosa y valiosa, con altibajos y recaídas, las palabras de apoyo, el consuelo en los momentos más desesperantes y depresivos, la impotencia por no poder brindar la ayuda necesaria y la guerra contra los demonios internos que todos mantenemos.

Beautiful boy es una historia conmovedora, desgarradora, perfectamente bien equilibrada y llevada por sus protagonistas, ambos en papel de manera sincera, humana y bien estructurada, con manejos perfectos de humor y melodrama; el director Felix Van Groening nos lleva por un recorrido emocional y empático que nos permitirá visualizar, de manera directa, un tópico crucial y de atención inmediata, no tengan duda que les robara el aliento en más de una ocasión.

Calificación: Excelente