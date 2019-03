Abandonó Pemex la seguridad en plataformas

Los ataques contra instalaciones de Pemex, solapados por funcionarios de la propia Empresa y por la falta de programas de vigilancia, no sólo se dieron en ductos en la pasada administración.

La Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) detalló que los actos de vandalismo, robo y sabotaje se dispararon 139 por ciento en las plataformas del Golfo de México, al pasar de 114 en el 2016, a 273 en el 2017.

El organismo auditor señaló que la cifra de delitos se dispararon, entre otras causas, porque los equipos de seguridad y monitoreo en plataformas de Pemex llevan sin utilizarse entre tres y seis años.

De acuerdo con el resultado de la Auditoría 486-DE denominada ‘Recuperación y puesta en marcha de las Plataformas de Producción y Perforación que fueron objeto de vandalismo’, contenida en la tercera entrega de la ASF sobre la Cuenta Pública 2017, se explica que en el Sistema de rastreo de eventos y condiciones inseguras de Pemex Exploración y Producción (PEP), los robos ocurrieron en un total de 94 plataformas.

ARRASAN CON TODO

Aunque no especifica qué tipo de artículos fueron robados por las delincuentes, trascendió por la propia empresa que los delincuentes que entran en lanchas rápidas durante la noche se llevan desde maquinaria, tubería, cableados, equipos de cómputo, combustible, hasta alimentos.

El documento indica que entre otras de las causas de que aumentaran los atracos están la falta de coordinación integral entre las áreas involucradas para la atención de los actos delictivos.

También la no acreditación de la propiedad de los bienes dañados o sustraídos (por no tener valor unitario de los bienes), así como la falta de evidencias periciales y la carencia de una estrategia legal.

La ASF señaló que además detectó que no existe coordinación entre la Secretaría de Marina y Pemex en las tareas de vigilancia, patrullaje y estrategias de seguridad.

POCAS DENUNCIAS

Asimismo, la Auditoría indica que un rastreo específico en 12 plataformas seleccionadas, donde se contabilizaron 57 actos delictivos, PEP presentó sólo 12 denuncias de 23 casos detectados, con un valor estimado de lo robado por 96.96 millones de pesos.

De ese total, el Ministerio Público resolvió la ‘Determinación del Archivo Temporal’, debido a que los datos o indicios eran insuficientes para esclarecer los hechos o no se contaban con pruebas que ayudaran en el avance de la investigación.

Asimismo, de cuatro casos dictó ‘Acuerdos de No Ejercicio de la Acción Penal’, por la falta de evidencias periciales, la no acreditación de la propiedad, y por la no identificación de individuos en conductas ilícitas.

Los siete casos restantes continúan en proceso.

Finalmente, la auditoría señala que de 34 casos no existe evidencia de ninguna acción legal realizada ante el Ministerio Público por parte de Pemex; es decir, no fueron documentados de manera correcta.

…Ahora van contra las gaseras

Las prácticas monopólicas en las gaseras del país podrían ser sancionadas con estratosféricas multas que alcanzarían los 200 mil salarios mínimos, reveló la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

El organismo publicó enel Diario Oficial de la Federación (DOF) y en su portal de internet, que se inició una investigación en respuesta a una denuncia por la posible realización de prácticas monopólicas relativas en el mercado de la importación, comercialización, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo (LP) en todo el país.

La Cofece definió que las prácticas monopólicas relativas son los actos, contratos, convenios o procedimientos que realizan agentes económicos con poder sustancial.

Indica que el objetivo o efecto es para desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, además de impedir su acceso o establecer ventajas exclusivas a favor de uno o varios agentes económicos.

El documento refiere que de comprobarse la práctica monopólica, los involucrados recibirán una multa ejemplar.

La Cofece puso como ejemplo de estas prácticas las compras o ventas atadas, la discriminación de precios, la elevación de los costos a otros agentes económicos y la negativa de trato, entre otras.