Policía cibernética publica boletín sobre el ‘Ayuwoki Challenge’

Mediante un boletín, la policía cibernética de Baja California Sur quiere desmentir el reto sobre la leyenda urbana.

México.- En los últimos días, un personaje “sobrenatural” ha invadido Internet. El famoso ‘Ayuwoki’ es de los fenómenos de Internet más populares del momento y ya tendría, o por lo menos eso parece, un reto a su nombre. En Baja California Sur, la policía estatal cibernética causó revuelo tras haber difundido un boletín en el que mencionaba al ‘Ayuwoki’.

“Este personaje entra en tu habitación a las 3 de la mañana y exclama “Hee Hee”, lo que significa que si no quieres tener un encuentro cara a cara con él, deberás dormirte antes de la mencionada hora”, se puede leer en el comunicado.

Posteriormente, la misma imagen aclara que “no hay nada sobrenatural en relación al tema”, es decir, que como tal no existe dicha entidad demoniaca que se aparece en la madrugada, sin embargo, advierten podría haber niños o adolescentes que no pudiesen dormir por la “leyenda urbana”, generándoles transtornos del sueño, pánico y ansiedad.

¿De dónde surge el ‘Ayuwoki’?

Es un poco terrorífico, pero realmente es inofensivo. Como tal, todo comenzó en 2012 cuando el usuario de YouTube llamado ‘thomasrengstorff’ subió un video de un animatrónico parecido a Michael Jackson, “El Rey del Pop”, pero con un toque más espeluznante. “My Ghoul Michael Jackson” (nombre que le dio su creador) se encuentra inspirado en el video de la canción ‘Thriller’ y buscaba recrear un tanto el estado de Jackson al final de su carrera.

Su nombre, (si eres fan del cantante lo sabrás rápidamente) proviene de la frase: Annie are you ok? No obstante, para las personas que hablamos español puede parecer que el Rey del Pop pronuncia ‘Ayuwoki’; el resto es historia.

Si no conocías a Michael Jackson y temblabas de miedo porque este ‘demonio’ saliera a un costado de tu cama y te gritara “Hee Hee”, ahora ya puedes dormir tranquilo, y si ya lo conocías, sigue divirtiéndote con los memes y noticias raras que salen de esta ‘creepypasta’ en la web.