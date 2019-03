Qué lamentable que mientras empresas de reciente creación como la ProWrestling Resurrection buscan rescatar la esencia de la lucha libre, y devorlverle ese respeto que se merece este bello deporte, otros payasos -porque no le puedo llamar de otra forma- sigan empeñados en descomponerla con actitudes y hechos que rayan en lo ridículo.

Menciono esto porque me enteré que en Tonalá, Jalisco, habrá una función el 22 de marzo en la que se enfrentarán X-Fly, Mr Niebla, Mr Águila y un luchador sorpresa, contra Los Wapayasos, ¡hágame usted el favron cabor!

Primero, cómo es posible que luchadores de la talla de los que mencionamos se presten a esta jalada y se suban al ring a enfrentarse a unos payasos que no son profesionales, ni tienen el más mínimo conocimiento de lo que es la lucha libre.

Segundo, no hay una autoridad en México que ponga fin a estas sangronadas que lejos de dignificar a Doña Lucha, la denigran. ¿Por qué les permiten a Los Wapayasos subir a luchar a un ring contra luchadores profesionales, cuando no cuentan con licencia para hacerlo? Ojalá y no suceda un accidente o algo trágico, porque entonces sí lo vamos a lamentar.

Ya para despedirme, me sorprendió que Penta Zero M y su brother King Phoenix hayan sido excluidos de la función Homenaje a Dos Leyendas, pues estaban programados para disputar, junto a Volador Jr, el Campeonato Mundial del Tríos del CMLL contra Los Guerreros Laguneros; en su lugar entraron Carístico y Dragon Lee, pero lo extraño es que Los Lucha Brothers no han dicho nada al respecto, a no ser que tengan compromisos fuera del país. Nos leemos luego.