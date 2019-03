David Zepeda sigue exclusivo en Televisa

Pese a muchos rumores y trascendidos, David Zepeda continúa como artista exclusivo de Televisa. Me lo confirmó esta semana en mi programa de radio. Es mentira que haya llegado con abogados hasta la oficina de los ejecutivos de la televisora. Al iniciarse la segunda temporada de Por amar sin ley, está por definirse la realización de la tercera; y mientras David tenga proyectos con éxito en Televisa, se mira difícil que cancelen su contrato. Lo que sí es verdad, es que ante los rumores, él y otros ya reciben propuestas de otras televisoras. Porque -dicen- no hay que tener todos los huevos en la misma canasta, ya que en cualquier momento cambia la jugada.

José María Torre hará línea de trajes de telenovela

El que ya prepara una línea de trajes inspirados en el personaje de abogado que interpreta en Por amar sin ley, es José María Torre. Desde la primera temporada recibió muy buenos comentarios sobre su estilo en pantalla, así que piensa sacar al mercado la colección con los diferentes diseños y estilos que ha lucido en ambas temporadas.

Corre sangre en la guerra entre televisoras

En la competencia frontal, Televisa lleva la ventaja en la guerra de audiencias. La rosa de Guadalupe, Silvia Pinal. Frente a Ti y Por amar sin ley duplican rating a los programas de Azteca. Los estrenos Este es mi estilo y México tiene talento no han logrado cuajar en cuestión de números; aunque la perspectiva que tienen en el Ajusco es distinta, pues ellos consideran más elevados los números con respecto a las cifras que tenían el año pasado, y en ese sentido sus números como empresa les son alentadores. Además ahí viene La Voz (muy criticada por su elenco), que rompe estructuras porque se transmitirá entre semana. Necesitarán tiempo para que el público asimile los cambios y las cifras comiencen a subir.

Notas y más notas

Será en abril cuando arranquen las grabaciones de la nueva temporada de Made in México. Shanik Aspe tendrá trabajo de sobra entre el reality, Este es mi estilo, de TV Azteca, y las cámaras de Netflix que la siguen a todas partes para retratar su vida Por cierto, otra de las protagonistas de esta serie es la polémica Hanna Jaff, la joven de origen kurdo, que en algún momento salió con Luis Miguel y erizó los cabellos a muchos por sus actitudes soberbias en el show; ella conducirá para Netflix la serie titulada Mexican Border Life, que retratará cómo es la vida en la frontera de México y Estados Unidos. Se grabó en Ciudad Juárez y Tijuana Me cuentan que Eva Longoria y Pepe Bastón disfrutan mucho de los museos en la zona de Polanco cuando están en México. No es difícil ver a la estrella de Mujeres desesperadas en tenis y playera empujando la carriola de su hijo; y como sale a la calle despojada de todo glamour, la gente poco la reconoce Aquí termino, la próxima semana, más nombres