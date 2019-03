¡Asciende la corrupción!

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com….Sígueme en Face: @LaPlataforma0 Twitter: @LaPlataforma_ y la-plataforma.com donde hay más información…1.-De acuerdo a lo que establece el manual de organización y funciones de la UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MÉXICO es la junta directiva su máximo órgano de gobierno con facultades, incluso, sobre el rector…En ese sentido y con esa autoridad, la junta directiva autorizó la creación del Centro de Investigación Sobre la Industria Petrolera (CISIP), sin la infraestructura adecuada y conveniente para ser llamado centro ( sin laboratorios y sin investigadores)…De tal modo que desde su creación en 2011 a la fecha, solo se ha dedicado a elaborar los convenios con PEMEX y ninguna investigación relacionada a la industria petrolera, es decir, solo fue el entramado para ejecutar los convenios de la que ahora llaman Estafa Maestra…Al frente de la solventación de la auditoría forense estuvo, de principio a fin, RENAN BAEZ CANTELLANO, por la razón lógica y entendible de que él conocía en su totalidad los convenios por haber estado como jefe del CISIP y ahí se realizaron estos…2.-En Seguridad Física de PEMEX, encargada de la lucha contra el huachicoleo, las cosas comenzaron mal y siguieron peor pues me comentan que OSIEL ALDANA PORTUGAL encargado de la gerencia de SF., y el teniente coronel COR. INF. D.E.M. WENCESLAO CARDENAS ACUÑA, quien recibió a TRAUWITZ, no pelan al general de brigada D.E.M. ARTURO VELÁZQUEZ BRAVO y son los que mandan…3.-JORGE A. DURÁN GUTIÉRREZ es el nuevo dolor de cabeza en PEMEX…Se creyó que la corrupción y malos manejos de la Subdirección de Confiabilidad y Mantenimiento habían llegado a su fin al liquidar al pasado subdirector OCTAVIO BARRERA, pero surge de las sombras DURÁN GUTIÉRREZ, el nuevo zar de la corrupción de esta Subdirección, quien fue gerente en la administración de BARRERA, uno de sus alfiles y elementos incondicionales ya que sin su ayuda no podrían haber fraguado los jugosos negocios con adjudicaciones directas y licitaciones amañadas, ya que por sus manos pasaba la evaluación técnica y como juez y parte, para después supervisar los contratos para asegurar el pago del %, más el meter a sus propias compañías para tener ganancias extras…Donde actualmente hay investigaciones en curso ante la PGR y ASF por dichas anomalías de estos funcionarios…Así es querido lector continúa el feudo de corrupción en PEMEX no importa cuanto la 4T se empeñe a erradicarla si solo ascienden los mismos funcionarios corruptos a puestos claves ( http://www.poresto.net/2018/10/17/denuncian- favoritismo-de-funcionario-de-pemex/…http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/atzayaelh- torres/pemex-en-la-cuarta-transformacion…https://www.tabascohoy.com/voces/columna/45529) …Más evidencia en: https://www.facebook.com/SultanaNews/photos/pcb.2163805590599179/2163803007266104/?t ype=3&theaterhttps://www.facebook.com/SultanaNews/photos/pcb.2163805590599179/216380 3007266104/?type=3&theater …Habrá más.