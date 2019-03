Aprueban diputados creación de Guardia Nacional

Por: HHR

Ciudad de México.-Diputados del Congreso de la Ciudad de México aprobaron el dictamen que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la creación de la Guardia Nacional.

Con 63 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, se aprobó la creación de la Guardia Nacional, pero el único que no estuvo a favor de dicha iniciativa fue el diputado del PAN Jorge Triana, quien en entrevista señaló que son tres puntos los que hicieron rechazar la minuta.

En primer lugar, para el panista ya no habrá mando militar, pero se abre la posibilidad a que sea un militar en retiro o con licencia, que sea el titular de la Guardia.

Además, si bien es cierto, añadió el panista, se le da una temporalidad para la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles de cinco años, no se está haciendo nada para capacitar policías ni para modificar nuestro mando policiaco, es decir continuarán los militares en las calles.

Tercero, se habilita como coadyuvante del Ministerio Público a la Guardia Nacional, lo cual implica que podrán hacer cateos, detenciones de civiles, “van a poder aplicar multas de carácter administrativo, investigar delitos del fuero federal, lo cual me parece muy grave”, destacó.

En cambio, Nazario Norberto Sánchez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseveró que la Guardia no significa militarización, sino “una institución que permitirá al nuevo gobierno, realizar lo que anteriores no quisieron hacer: que el Ejercito y Marina puedan volver al ejercicio de las responsabilidades para las que fueron creadas: Salvaguardar la seguridad y no solo combatir a la delincuencia organizada”.

“Con esta reforma, la Ciudad de México se muestra legislativamente activa, como una de las entidades que de frente actúa para que nuestro país cuente con un modelo de seguridad pública eficaz en donde las instituciones estén compuestas por policías de los tres órdenes de gobierno”, expresó el legislador.

Para el panista hay un riesgo real de crear una policía ‘personal para el Presidente de la República, que se está sobre empoderando la figura presidencial, que le estamos dando atribuciones excesivas a una sola persona y el empoderamiento del gobierno con cargo al empoderamiento de la ciudadanía, siempre es nocivo”, puntualizó.