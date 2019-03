Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com….Sígueme en Face: @LaPlataforma0 Twitter: @LaPlataforma_ y la-plataforma.com donde hay más información…1.-GRUPO ABS está investigando a "JORGE MAR CHAVIRA" por regalitos en el Contrato de Paquete B: https://www.abs-group.com/About/Global-Reach/Mexico-Centroamerica-y-Sudamerica/ …La entrega habría ocurrido en Villahermosa del regalito enllantado a cambio por evitar que la compañía para la que trabajaba (PEMEX) descubriera que AMERICAN BUREAU OF SHIPPING GROUP no estaba haciendo lo que estaba escrito en el contrato…El valor del presente es de 370 mil pesitos…Ahí no más…2.-Por festejar el cumpleaños del jefe de contrato FREDY BURELO, de Marina, protegido de HUGO HERBERT ARELLANO, simplemente no atienden poniendo pretexto de que no hay sistema, situación a la que también se presta ERIKA GAMIÑO (foto en mi Face)…3.- En el contrato de CARLOS MORENO y su séquito de mordelones número 640905802 de ARRENDADORA DE EQUIPO Y MAQUINARIA ESPECIALIZADA del PAQUETE BJD-1 en referencia al ANEXO C-01 de precios unitarios es evidente que están voladísimos (fotos en mi Face), en donde también está incluido RICARDO MALIBRÁN…Y ya ni qué decir lo de las válvulas patito (chinas) WALWORTH, ¡está del carajo!…Pura transadera…4.-Y resulta que CARLOS MORENO D. y JOSE FELICIANO HERNÁNDEZ H., vienen de la Marina (Subdirección de Servicios Marinos) y hasta allá les llega la cola…Dicen que Carlitos tiene varios ranchos en Ciudad del Carmen y sus corrales en donde encierran el ganado esta fabricados con tuberías de PEMEX…Además en áreas en donde no se puede pasar de un terreno a otros porque pasa algún arroyo le mandó a fabricar puentes de tubos de acero al carbón; trabajos que fueron realizados con compañías que trabajan a PEMEX y como ellos tienen firma autorizada pueden retirar de los almacenes o bodegas cualquier material o equipos…Feliciano como estaba en el área de compra de materiales hizo de las suyas con los proveedores en las compra de pintura; equipos y materiales; tanto que no se perdía ningún mundial de fútbol en vivo…5.-Me aseguran ya fueron denunciados con los de arriba ANGÉLICA MILLA MENESES, YULIANA TOVAR IGLESIAS, YARA RUTH DANTORIE LÓPEZ y EDUARDO ZAVALA NÁCER por corrupción, tráfico d influencias, y demás que impera en la Subdirección de seguridad… no habrá más .