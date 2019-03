Tianguistas, bravos contra reubicación

Ian Soriano

Durante los dos días de marchas en contra de la reubicación del tianguis de Santa Cruz Meyehualco, cientos de comerciantes y vecinos de esa zona de Iztapalapa declararon a este diario que se sienten traicionados por la alcaldesa, Clara Brugada, porque en la campaña les fue a pedir su voto a cambio del compromiso de apoyarlos y ahora sin tomarlos en cuenta anuncia una reubicación con la que nadie está de acuerdo.

“Hay muchas madres solteras que sólo dependen del comercio; si mueven el tianguis mucha gente se va a quedar sin empleo y va a haber delincuencia; somos gente honrada, de trabajo”, manifestaron mujeres tianguistas.

Vecinos con más de 50 años de habitar Santa Cruz, rechazaron el argumento de la alcaldesa de querer reubicarlos para reparar grietas del subsuelo y corregir riesgos tras los sismos de 2017. Al respecto, comentaron que son “pretextos, porque está más fracturado Santa María Aztahuacán que Meyehualco y nunca han reparado las escuelas”.

Luego de vender sus mercancías por más de 40 años en el mismo sitio, los comerciantes no aceptan ser reubicados en el parque Cuitláhuac ya que era un basurero y los gases que desprende el suelo son nocivos y les ahuyentarían a los clientes.

Además, los manifestantes desconocieron los acuerdos de la alcaldía con el pseudo-dirigente Armando Serralde Lazo, a quien señalan como “líder charro y corrupto”.

Los iztapalapenses dejaron claro al Gobierno que ellos cumplen con el pago de impuestos y el cobro de 150 pesos por puesto que la alcaldía les requiere.

“En la campaña, Brugada fue a pedir apoyo, dijo que nos iba a echar la mano, que nos iba a dejar trabajar. No se vale, no la queremos ya por traicionera”, reclamaron los tianguistas y anunciaron que de no llegar a un acuerdo con las autoridades, seguirán cerrando avenidas como la Ermita, Zaragoza y Calzada de Tlalpan.

AQUÍ ESTÁ

El tianguis se instala los días martes, viernes y domingo, sobre las calles 17 y 71 de la colonia Santa Cruz Meyehualco.