¿Por qué es necesario tener un expediente clínico electrónico?

México.- En el artículo de hoy te hablaremos sobre la importancia de un expediente clínico electrónico en México ya que sabemos que muchas de las personas que viven en este país no saben de la importancia que tiene este servicio y que además las normas 004 y 024 obliga a utilizar este formato de expediente.

Antes de empezar con lo más destacado, vayamos a lo básico ¿Qué es un expediente clínico electrónico? Si vemos las normas oficiales del país mexicano, esta documentación se trata de una serie de datos que están organizados cronológicamente y que va detallando los aspectos de la salud de los pacientes. Entre los beneficios que posee este formato de expediente algunos son de impacto administrativo y también de la calidad de atención que tienen los profesionales de la salud. A continuación te diremos algunos beneficios del expediente clínico electrónico.



En primer lugar es que reduce la cantidad de veces de eventos médicos que tenemos, los médicos tendrán acceso inmediato a tu información clínica y también sobre los controles o seguimiento que tienes sobre los estudios o tratamientos y por último aumenta las acciones preventivas según la historia clínica que cada paciente posea.

Si eres de México, seguramente ya sabrás que uno de los problemas que poseen la mayoría de los médicos del país es que tienen que cumplir con la norma 004. Esta cuestión surge ya que debes crear demasiadas cosas como por ejemplo: el formato de historia clínica, formato de nota de evolución, entre otros. Cabe destacar que muchos de las formas que piden las normas mexicanas a veces no son prácticas ya que la mayoría de ellas son cosas que no son necesarias para la atención del paciente pero hay que cumplirlas debido a que son obligatorias. Si quieres cambiar tu situación y dejar de crear estos papeles, debes encontrar el método más práctico para que te soluciones estos problemas y una solución para esto es contratar un software, más específicamente el expediente clínico electrónico de COMPUEXPEDIENTE.

Los médicos están constantemente verificando que los expedientes que rellenan sean válidos, es decir, que cumplan con las normas del expediente clínico. Sin importar el óptimo seguimiento que tengas de los papeles de tus pacientes, si la historia clínica del mismo no cumple con las condiciones, usted puede ser sancionado por la institución que se encarga de controlar esto que es Cofepris. Por incumplir las reglas podemos ser sancionados con una multa que puede empeorar nuestro presupuesto económico ya que deberemos pagar en todo caso 16.000 pesos. Si queremos cumplir con las normas clínicas hay que revisar atentamente la NOM 004 que a continuación te diremos lo que dice.

Esta es el que se encarga de establecer los requisitos que tienen que poseer en los expedientes clínicos de cada paciente en formato electrónico, además, esta norma es obligatoria para todas las personas que ejercen la profesión de médico como también para los establecimientos que realizan las atenciones médicas ya sean de orden público o privado.

Por otra parte, si eres un médico que sigue realizando expedientes clínicos en forma de papel esta norma no será de mucha importancia para ti ya que esta misma rige para los profesionales que usan los softwares de expedientes clínicos electrónicos. Si las compañías que ofrecen este programa no están certificas por la NOM 004, como mencionamos la Cofepris podrá sancionarte. Uno de los mejores softwares te lo ofrece Compuexpediente ya que con el mismo no tendrás ningún tipo de problemas debido a que está avalado por la institución y cumple con todas las reglas que la secretaria de salud de México exige a todas las compañías, además de estar avalado por la Cofepris.

Sobre Compuexpediente podemos comentarte que es una de las empresas líderes en el país en ofrecer servicios tecnológicos sobre la información específica de las áreas de la salud. A estas tareas la realizan a través de los expedientes clínicos electrónicos, los cuales permiten una óptima comunicación con otros centros de salud u hospitales y así se origina la disminución del tiempo o las tareas administrativas. Sin dudas que adquirir uno de estos softwares es una excelente idea ya que te librará de estar pendiente de no errar con cada uno de los expedientes de nuestros pacientes.