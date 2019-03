Histórica aprobación para AMLO

Andrés Manuel López Obrador camina con ‘pies de plomo’ en sus primeros 100 días de su administración y llega como el Presidente de México con el mayor respaldo ciudadano al arranque de un Gobierno desde hace 30 años.

Así lo reflejan las encuestas de aprobación, en las que 7 de cada 10 mexicanos ven con buenos ojos su gestión.

Entre el 28 de febrero y 5 de marzo de 2019, las encuestadoras Consulta Mitofsky, El Financiero y Massive Caller dieron a conocer sus estudios en torno a la aprobación ciudadana del Presidente de la República, y Grupo Cantón se dio a la tarea de promediar cada una de ellas, teniendo los siguientes resultados:

A la pregunta: ‘¿Aprueba o desaprueba el trabajo de AMLO como Presidente de México?’, el 72.7% avaló su la – bor, mientras que un 19.1% no estuvo de acuerdo y un 8.2% no contestó.

El tabasqueño llega a sus 100 días de gobierno realizando más conferencias de prensa que sus predecesores en seis años, viajes en aviones comerciales y múltiples giras de trabajo con el apoyo popular.

En estos tres meses, Andrés Manuel ha sentado las bases de su 4T: Guardia Nacional, ley de los salarios máximos, Reforma Educativa, reorganización de la Administración Pública Federal, estrategia de combate a la corrupción, designación de funcionarios incondicionales en los puestos claves, lealtades, control administrativo y política.

LO RATIFICARÍAN EN LAS URNAS Andrés Manuel ha asegurado que la revocación de mandato va, aunque no sea aprobada la reforma al artículo 35 constitucional en el Congreso de la Unión. Y ha señalado que buscará los mecanismos para realizar su propia consulta sin caer en la ilegalidad, en tanto que, en caso de que no pase la iniciativa de ley, el Instituto Nacional Electoral no participaría en su organización, la cual está prevista cada tres años a mitad de sexenio.

Ante este tema se le preguntó a los ciudadanos: ‘Si le dieran a elegir si debe o no debe continuar al frente de la Presidencia, ¿qué votaría?’. El 67.3% de los encuestados se inclinó por que sí continúe; el 23.0% por el que no continúe y el restante 9.7% no supo qué contestar. Cabe señalar que Andrés Manuel López Obrador realizará el 11 de marzo su primer informe por los 100 días de su gobierno, el cual se realizará en los patios del Palacio Nacional después de la habitual conferencia matutina.