Fans de Super Junior piden a TV Azteca se disculpe por crítica

Los fans indicaron que los integrantes de la banda de Súper Junior aman demasiado México; “Dicen que es una burla, ellos no aprendieron otro idioma para que me salgan con esto” “Hubo más de 100 artículos hablando sobre el video de Súper Junior y a nadie le pareció una ofensa” son algunos de los comentarios en redes.

#SuperJunior no es grupo que necesite de la fama de NADIE.Que ustedes no los conozcan,no significa que les falte reconocimiento. Tengo 14 años en el fandom y he llorado con ellos para qué tipos como ustedes desmeriten sus logros. @HMeridiano #TVAztecaDisculpateConSJ pic.twitter.com/l9epQhk7xI

— Kaomy (@Kaomy) March 6, 2019