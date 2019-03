Yanet García calentará el Tenorio

El Tenorio cómico se prepara con todo para poder debutar en el mes de mayo con la nueva temporada de La Cuarta Transformación y uno de los rostros que se sumará a este nuevo elenco es Yanet García, la famosa “Chica del Clima”, quien revela estar preparada para compartir con grandes de la comedia el escenario, dejando atrás ser una improvisada.

“Toda mi vida he hecho las cosas que más miedo me han dado, cuando me ofrecieron hacer la chica del clima, lo mismo sentí y es que jamás imaginé lo que iba a suceder con este personaje y luego me ofrecieron cine en Europa por dos meses y decidí aceptar el reto y ahora que llega El Tenorio cómico, le dije sí. Tengo fe que por algo bueno estoy aquí y yo solo me voy a dejar guiar por todos estos titanes del espectáculo”.

La conductora señala estar encarnar a Doña Inés: “No soy ninguna improvisada en esto. La gente cree que por ser sexy no tienes talento y entiendo que por muchos años hemos visto personajes que así son señalados, pero en mi caso soy una mujer que se prepara y le encanta aprender mucho de todos y no solo soy un cara bonita”, concluyó.