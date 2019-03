Real Madrid va por la Champions, su única opción en la temporada

Madrid, España.– La prensa en Madrid es voraz, entrona, frontal, directa, y no tiene empacho en preguntarle a Santiago Solari, el actual director técnico de los merengues, acerca de los timoneles que ya estarían en la órbita albina para llegar a manejar los hilos.

“Este club tiene y siempre ha tenido más candidatos que Julia Roberts. Me parece bastante normal”, respondió un Solari sonriente, pero que enseguida cambió la temática de la conferencia de prensa.

Los merengues enfrentan esta tarde la Vuelta de los Octavos de Final de la Champions League ante el Ajax de Holanda, y llega a este partido con ventaja de un gol (1-2).

“Queremos ganar y pasar la eliminatoria. El equipo tiene mucho carácter y es algo de lo que estoy muy orgulloso.

“El vestuario es muy fuerte. Estos jugadores tienen mucha experiencia y carácter. No significa que estén contentos por lo que ocurrió, pero sí con la conciencia tranquila por darlo todo. Dieron su máximo esfuerzo, aunque no estamos felices porque no ganamos. Por suerte tenemos otro partido, muchos difíciles juntos, y estamos preparados para competir seguido por cosas importantes”, agregó.

Respecto a los comentarios de Luka Modric, en el sentido de que el equipo extraña a Cristiano Ronaldo, Santiago sólo mencionó que el portugués no está más.

“De Cristiano hablamos ya, es historia viva de este club y todo lo que ha hecho está en las vitrinas. Máximo respeto por él y los que estamos, trabajamos lo máximo posible para jugar mejor, defender bien y marcar más goles”, señaló.

El Madrid dijo adiós a dos competiciones la semana pasada tras las derrotas en los Clásicos contra el Barcelona.

Una temporada más, la Champions, se ha convertido en la tabla de salvación del equipo blanco.