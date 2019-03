Da carpetazo a falso robo

Luego de que trascendió que en septiembre del año pasado Daniela Castro, estrella de telenovelas de 52 años, fue acusada por un presunto robo en la tienda Saks del centro comercial Rin de Texas, en donde supuestamente la rubia hurtó siete piezas de ropa con un valor de 750 dólares, la actriz confesó en entrevista para Grupo Cantón que el asunto del robo (del que salió inocente) es cosa del pasado, pues ahora se encuentra disfrutando de su familia y checando nuevos proyectos.

“Eso ya pasó, ya fue, lo más importante es aprender de las experiencias que te da la vida. Hay que salir adelante, de todo tienes un aprendizaje. Esto me sirvió para valorar y diferenciar con quién cuentas y con quién no. Sí, conocí una gran lección, mi fortaleza, pero algo que no conocía, fueron mis hijas, la fortaleza que me demostraron a pesar de que estaban lejos de mí; ellas fueron unas grandes guerreras en este tema”.

Para la actriz nada ha cambiado. “La gente me sigue tratando con mucho respeto, con mucho cariño, nadie me ha señalado, no pueden señalarme porque yo regresé con mi resolución de inocencia; la verdad no cambió nada hacía mí”, dijo.