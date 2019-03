Se aproxima la sexta extinción masiva en el planeta

La ultima y la más conocida actualmente se ha generado hace unos 60 millones de años.

México.- Desde el primer día en el que surgió la Tierra hace aproximadamente unos 4000 millones de años se han producido cinco extinciones severas de los seres vivos en nuestro planeta. La ultima y la más conocida actualmente se ha generado hace unos 60 millones de años con la desaparición de los dinosaurios junto a estos también se han extinguido el 70% de especies vivientes. A pesar que muchos hace tiempo atrás no creían que una extensión de este nivel se podría volver a dar, científicos aseguran que actualmente estamos en proceso a desatar la sexta extinción masiva. Esta último posee una diferencia hacia las otras ya que la misma se origina debido a que los seres humanos somos los principales culpables de esta catástrofe que puede ocurrir.

Diferentes universidades conocidas en todo el mundo aseguran que la sexta extensión puede llevarse a muchas especies de mamíferos a lo largo de las décadas que se aproximan si es que los esfuerzos de toda la población no mejoran. Han declarado que si seguimos a esta manera, dentro de unos 50 años aproximadamente, necesitaremos mínimamente al menos 3 millones de años para que todo vuelva a la normalidad y unos 5 millones de años para restaurar toda la biodiversidad que se habrá perdido, cabe destacar que han desaparecido unas 400 especies de vertebrados actualmente y la cuenta se sigue incrementando.

En cuanto a las especies amenazadas actualmente, podemos decirte un claro ejemplo que es el rinoceronte negro que está en riesgo de desaparecer en un lapso de 50 años o el elefante asiático, la cual se trata de una de las especies supervivientes de la descendencia de las más grande como lo son el mamut o los mastodontes, este animal en concreto tiene menos del 25% de probabilidades de mantenerse vivo durante este siglo.

Si nos referimos a los motivos de la llegada de la sexta extinción, como te hemos dicho este suceso que se aproxima lentamente es el único que se provocó debido a las pésimas actuaciones que los seres humanos tienen con el medio ambiente. Los motivos se pueden dividir solamente en dos, los cuales te los detallaremos a continuación. En primer lugar tenemos la superpoblación, esto se dio en el año 2011 cuando el planeta alcanzo la cifra record de habitantes que fue de 7.000 millones. Para que puedas entender mejor, piensa que solo en cuatro años más, es decir, en 2015 en total ya éramos más de 300 millones más. La ONU prevé que en 30 años seamos 10.000 millones de habitantes en el planeta. Esto conlleva a que los hábitats de muchos animales tendrán que ser destruidos para sustentar a la población.

Claramente que cuantas más personas vivan en el planeta, mucho más recursos se necesitaran para mantenerlas con vida. En la actualidad, aproximadamente el 40% de la tierra del planeta está destinada al cultivo, un estudio realizado por profesionales indica que la culpable de la destrucción de una gran parte de la selva amazónica es la agricultura. Por otra parte, la extinción de los animales salvajes se debe plenamente a que su hábitat ha sido destruido para beneficiar la vida de las personas. Además las granjas de animales en los últimos años su número se ha incrementado notablemente haciendo que se produzcan al menos 3 millones de kilos de excrementos por minuto

¿Increíble no?

En cuanto al segundo motivo, tenemos la contaminación, no caben dudas que esta la principal causa de la extinción de la mayoría de los animales. La gran parte de los científicos afirman que nos estamos dirigiendo a un callejón sin salida debido al calentamiento de los océanos, la combustión de los combustibles, entre otras cosas. Con esto no queremos decir que dentro de unos días se desatara una catástrofe pero si las autoridades de todo el mundo no se ponen de acuerdo para contener esto, llegara un momento donde el planeta se desestabilizara. Es por ello que en la actualidad miles de grupos intentan concientizar a los ciudadanos de todo el mundo para que todos podamos aportar nuestro grano de arena y mejorar estas condiciones, si quieres adquirir más conocimientos sobre este tema puedes visitar www.animalespeligroextincion.org, un portal lleno de información sobre este tema.