Se acabó la corrupción tolerada desde la elite: AMLO

Alejandro Lelo de Larrea

Uno de los principales anhelos del presidente Andrés Manuel López Obrador es poder decir que ya se acabó la corrupción. Sin embargo, presume un importante avance a casi 100 días de iniciado su gobierno.

“Yo ya no quiero seguir diciendo: ‘Vamos a acabar con la corrupción’; ya lo que quiero decir es: ‘Se acabó la corrupción’. Hoy sí puedo decir se acabó con la corrupción tolerada desde la elite del gobierno. Eso sí lo puedo decir”, aseveró el López Obrador en su conferencia de prensa matutina, a una semana de que se cumplan los primeros 100 días de su gobierno.

El primer mandatario refirió que en esta administración se ha empezado desde arriba el combate a la corrupción y ello tiene que ir bajando. “Muchas veces un funcionario medio puede ser decisivo en la toma de una decisión, puede influir mucho y estar ahí enquistado desde hace tiempo y ser muy influyente. Entonces todo eso se va a terminar”, aseveró.

Añadió que agradece a los medios que le apoyan en vigilar el presupuesto público “y que no dejemos pasar a quienes tienen malas mañas, que entre todos vayamos purificando la vida pública del país, porque si logramos eso se va a avanzar mucho y el propósito es acabar con la corrupción”.

A pregunta expresa sobre lo que le ha agradado y lo que no de esta primera etapa de su gobierno, López Obrador dijo: “De lo que me ha gustado es servir, constatar la felicidad de la gente cuando recibe un apoyo del nuevo gobierno, eso es el mejor pago, el mejor sueldo, eso no tiene comparación”.

De lo otro, comentó: “¿Qué más complejo en el gobierno?, Pues empujar al animal, porque es como un elefante, con todo respeto a los elefantes, que camina muy lento, … no estaba hecho para atender a la gente”.

Puntualizó que pronto va a resolver que se cambie la mentalidad de los funcionarios. “Todavía hay quienes piensan que ser servidor público es llegar a la oficina a las 9:00, 10:00; ir a comer a las dos, regresarse, si acaso, a las 5:00, irse a las 7:00 y no salir de la oficina. Sólo estar ahí viendo papeles”.