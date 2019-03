Llega Juan Guaidó a Venezuela

Caracas, Venezuela.- Juan Guaidó, el presidente interino reconocido por la comunidad internacional, llega a Venezuela por el Aeropuerto Internacional Maiquetía.

El propio Guaidó lo confirmó a través de su cuenta de Twitter, donde señaló que ya se encuentra en “nuestra tierra amada! Venezuela, acabamos de pasar migración y nos movilizaremos a donde está nuestro pueblo”

El líder venezolano arribó este lunes al aeropuerto internacional de Caracas, donde lo esperaban embajadores europeos y latinoamericanos para acompañarlo en su regreso al país, bajo temores de que sea detenido por haber burlado una orden judicial que le prohibía salir del territorio.

“Sabemos los riesgos a los que nos enfrentamos, eso nunca nos ha detenido. Estamos aquí en Venezuela. Estamos aquí mas fuertes”, dijo el opositor, mientras sus simpatizantes gritaban “¡Guaidó, Guaidó!”, “¡Sí se puede!”, según imágenes de canales de televisión por internet.

El embajador de Francia, Romain Nadal, declaró a la prensa que el grupo de diplomáticos le acompaña “como testigos de la democracia y la libertad para que pueda entrar el presidente Guaidó”.

“Esperamos que no haya ninguna escalada y que los venezolanos sean capaces de llegar a una solución pacífica y acordada”, dijo el embajador de España, Jesús Silva, al recordar que Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional, goza de inmunidad parlamentaria.

Vestidos de blanco, con banderas de Venezuela, cientos de sus seguidores se concentran en una plaza del este de la capital, donde un animador les pedía paciencia a través del micrófono.

Las marchas iniciaron hacia el mediodía en todo el país, donde este lunes es feriado de carnaval. Guaidó salió en secreto hace diez días, según él, ayudado por militares venezolanos en la frontera con Colombia.

“Si se atreve a secuestrarme el régimen, será sin duda uno de los últimos errores que cometa”, dijo el opositor la noche del domingo, en un mensaje a través de las redes sociales, desde un lugar que no reveló.

Juan Guaido greets supporters outside the Maiquetia airport. He should soon head to the protests in Caracas. #venezuela #4mar #4MVzlaALaCalle pic.twitter.com/fezBkPZnzd

— Amir Richani (@amir_richani) March 4, 2019