“Claro que mantengo a mi esposa y mis hijos”: Alan Tacher

Cristina Bernal, esposa de Alan Tacher, ¿por qué decidiste convertirte al judaismo y te casaste en Israel en abril 2017, en una ceremonia judía, cuando tú eres católica?

Sí, lo hice primero, obviamente, por Alan, por nuestra hija Michelle y por nuestro bebé, Liam, pues sus otros tres hermanos son judíos y así crecieron; fueron a escuelas judías y queríamos que todos tuvieran la misma religión en común entre ellos y con su papá; nos fuimos a Israel y es una religión que me gusta, que no está muy distante de la católica y me convertí convencida, la formación ya la tiene uno, pero mis dos hijos son judíos y conviven con sus hermanos con las tradiciones de su papá.

¿No les vas a enseñar a Michelle y Liam a que se persignen?

Yo creo que no; o yo lo persignaré, pero ellos no sabrán qué es.

Cristina, ¿Alan mantiene la casa?

Claro, como buen hombre mexicano, el que mantiene la casa es él.

Alan ¿crees que éste sea el matrimonio bueno?

Éste es el bueno, por como nos llevamos, por cómo me quiere, cómo me cuida; que aguantarme no es fácil, porque soy difícil, tengo mi carácter, soy enojón, me quejo de todo; pero bueno, es parte de mi esencia y no a cualquiera le gusta; y por cómo me ayuda, me protege mucho y la verdad es que sí he pensado en eso y si es para toda la vida. Cristi es una mujer que me va a estar cargando o agarrando el bastón cuando seamos viejitos, bañarme y hacerme todas esas cosas cuando ya no funcione nada.

¿Fue amor a primera vista de alguno de los dos?

Fue un gusto sí a primera vista ,fue una amistad como de casi un año. Y ¿cuántos hijos quieres tener en total, Alan? A mí me hubiera encantado siempre tener muchos hijos, yo creo que no te arrepientes de los que tienes, sino de los que nunca tuviste; acuérdate que en Estados Unidos cuando cumplen cierta edad ya se quieren ir; lamentablemente, son más independientes y estoy muy feliz porque mis hijos son grandes estudiantes.

¿Sigues manteniendo a tus hijos grandes?

Sí, claro, por supuesto, viven en una casa donde yo pago; le doy una manutención a su madre todos los meses, no paro y bueno, por supuesto me encargo de la escuela, de la salud, de absolutamente todo; y así será con todos los que son mis hijos.

¿Extrañas a Mark?, ya llevas 3 años en Estados Unidos…

“Sí, muchísimo, con el que más hablo es con Mark; yo le llevo 7 años y Erik, el mayor, me lleva dos años. Éramos unos salvajes-, concluyó el guapo Alan Tacher.