Banda MS queda mal con Plácido Domingo

La banda MS de Sergio Lizárraga declinó la invitación del tenor español Plácido Domingo para el concierto histórico titulado Plácido en el alma, celebrado ayer en Guadalajara, donde una constelación de artistas cantó en beneficio de la Fundación Real Madrid para ayudar a zonas marginadas de México y América Latina.

Sara Eva Pérez, publirrelacionista de esta banda, emitió un boletín en el mes de febrero in- formando que por compromisos adquiridos por la MS no podría aceptar esta invitación del tenor más querido e importante de habla hispana, y con este pre- texto excusó su ausencia.

Sin embargo, al revisar su agenda encontramos la fecha del 3 de marzo, o sea ayer, cuando se efectuó este con- cierto histórico, disponible; y aquí reproducimos la agenda de trabajo del grupo. Sus presentaciones ya confirmadas: Houston, 22 y 23 de febrero; San Diego, 15 de marzo; El Paso, 16 de marzo; México (Hidalgo, 1 y 2 de marzo); Tapachula, 10 de marzo y partes de Centroamérica (El Salvador, 7 de marzo; Honduras, 8 de marzo; Guatemala, 9 de marzo).

Sobre este hecho, la suspicacia nos lleva a la conclusión de que la banda MS no se presentó al enterarse que no cobrarían ni un peso por su actuación. Este reportero quiso comunicarse con Sergio Lizárraga, dueño de la banda, para confirmar la información, pero sus empleados tienen órdenes de no molestarlo.