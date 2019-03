View this post on Instagram

28 de febrero de 2018. Estas fotos me las tomé ese día en que mi amado @pupy.estilista vino a casa a raparme. Un acto de amor de su parte y uno que para mi significó el inicio de una lucha sin cuartel, un largo viaje de dolor, pero también de mucho aprendizaje. Ese día me prometí sobrevivir. Porque el que lucha siempre puede equivocarse, el que no, ya está equivocado. #unañodespues #cancer #survivor #nuncaterindas #nevergiveup #life #love