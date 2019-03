José Julián recuerda a La Tigresa

Críticos y periodistas que hayan escuchado el disco José Julián Soy yo, se darán cuenta del nacimiento de un crooner como yo lo acabo de descubrir. A José Julián lo conocí cantando temas rancheros y presentando shows ecuestres, defendiendo su relación con La Tigresa, Irma Serrano, mucho mayor que él.

Escuché el disco Soy yo, y me sorprendió de forma muy agradable, ya que me imaginé temas bravíos o jocosos como lo solía hacer, pero no fue así, sino que escuché canciones con arreglos románticos interpretados en un tono que bien pudiera cantarle a la mujer en el oído o a cualquier pareja, y que podría ser un marco ieal para un momento íntimo.

La media voz interpretando “Murmuran”, “Cómo te extraño”, y “Con los años que nos quedan”, de Gloria y Emilio Estefan, es tan personal, que seguro le apludirían los propios compositores.

Soy yo, de José Julián viene a hacer un contrapeso a la invasión del reguetón, pero no le puede hacer frente mientras no se le realice una mercadotecnia combativa.