El amor en tiempos… ¡¿De Uber?!

Apachurro, señora bonita. Mujeres de tas, o sea, 30tas, ¿cómo le hacen para ligar? En lo personal soy de la generación de Las princesas, o sea yo no ligo, a mi me ligan (conquistan) y sigo pensando en El príncipe que tiene que recorrer kilómetros en su caballo para irte a buscar, y regresarte antes de la medianoche, porque sino el coche se te hace calabaza… Entre otras cosas, mi generación según yo, no fue educada para el “caile”, “ahí nos vemos” o “te mando un Uber”, ¿cómo que ya ni siquiera quieren hacer el esfuerzo de pasar por ti? Me ofende muchísimo pero será que los tiempos han cambiado. ¿Esta igualdad que tanto exigimos también la quieren pasar para las citas? Vámonos a Mazatlán, Sinaloa, a celebrar los 80 años de La madre de todas las bandas, El Recodo, aunque iba rápido, me dio tiempo de echarme un paté de camarón y una tostada en la costa marinera como debe de ser, después me fui a cubrir la nota y puede platicar con todos los artistas invitados a esta gran celebración.

Ahí estaba Poncho Lizarraga, feliz reconociendo el esfuerzo de su madre “doña Chuyita”, el mundo sigue siendo machista y pues en el regional mexicano tantito peor, así que honor a quien honor merece. El cantante muy orgulloso señala que vive rodeado de mujeres: “En mi casa hasta la perra es hembra”, comenta mientras se ríe.

Regresando al amor, el que anda por las nubes es Chino Miranda, porque está próximo a ser papá, me contó que el parto será natural. Por otro lado se siente feliz de poder ayudar a Venezuela recordando el concierto y reencuentro con Nacho, y confiesa que él nunca estuvo a favor de separase. Y Gerardo Ortiz le daba consejos, pues también acaba de ser papá.

Moraleja: Pues si estos hombres cambian pañales, todavía hay esperanza, y este consejo les doy, porque su amiga Escalona soy. P.D: ¡No mientan por convivir!