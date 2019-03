Omar Chaparro le responde a usuario que dijo amarlo

Me acabo de enterar que hay banda molesta porque Omar Chaparro sale en la película de Pokémon, ¿Por qué no les da un chingo de gusto ver a un mexicano triunfar? Si ustedes actúan más chido hubieran mandado su casting.

No vengas a decir que me amas si ni siquiera me sigues la neta No mamars https://t.co/S6qTlJPQH3

— Omar Rafael Chaparro (@OMARCHAPARRO) March 1, 2019