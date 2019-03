Defrauda a El Recodo

La prensa, el público, incluso El Recodo estaban esperando que Cristian Castro se presentara en el concierto por los 80 años de la banda en el estadio Teodoro Mariscal de Mazatlán, Sinaloa. Las horas pasaban y el Gallito Feliz no hacía su aparición en el escenario.

Edith Márquez, Ramón Ayala, Reik, Julio Preciado, Chino Miranda, Mau y Ricky, Remy Valenzuela, Gerardo Ortiz, entre otros, cantaron en esta celebración, pero Cristian jamás se presentó. Al término de este concierto, Poncho Lizárraga dijo: “Hubo una confusión, nosotros nos contactamos con una persona que nos pidió dinero para pasajes y hospedaje, pero resulta que no era el mánager de Cristian, era uno falso, entonces, nosotros lo estábamos esperando y por supuesto que no iba a llegar. De esta situación nos enteremos hasta hoy”, comentó.

Poncho deslinda de toda responsabilidad a Cristian Castro: “Queremos aclarar que Cristian no tuvo nada que ver, a él no le llegó la invitación; no sabía de este evento”, dijo.

Y, ¿cómo actuarán hacia esta persona que cometió el fraude?: “Más adelante lo diremos en nuestras redes sociales y se enterarán del chisme”, finalizó.